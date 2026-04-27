„Co z tą szkołą?” - Stowarzyszenie TAK dla Edukacji zaprasza na debatę o przyszłości oświaty we Wrocławiu

Polska szkoła stoi w obliczu szeregu reform, które budzą ożywione dyskusje w środowisku oświatowym oraz wśród rodziców. Zmiany w podstawie programowej, wprowadzanie nowych przedmiotów i ewolucja modelu nauczania wymagają rzetelnej, eksperckiej analizy. Odpowiedzią na te potrzeby jest nadchodzące spotkanie praktyków i osób zaangażowanych w procesy kształcenia.

Podczas środowej konferencji prelegenci poruszą najbardziej palące i aktualne kwestie związane z systemem edukacji. Wśród omawianych tematów znajdzie się między innymi wdrożenie edukacji zdrowotnej, która ma stać się przedmiotem obowiązkowym od września 2026 roku, a także wyzwania i realia funkcjonowania tak zwanej edukacji włączającej. Eksperci przeanalizują również zapowiadane modyfikacje w kanonie lektur szkolnych oraz kontrowersyjne koncepcje łączenia przedmiotów przyrodniczych. Program spotkania przewiduje ponadto dyskusję o zjawisku psychologizacji szkoły i mechanizmach systemu kontroli rodzin z perspektywy instytucji oświatowych.

Do udziału w wydarzeniu zachęca Jan Paweł Grabowski, reprezentujący Stowarzyszenie TAK dla Edukacji. Jak zaznacza, polska szkoła znajduje się w kluczowym momencie transformacji, do którego należy się odpowiednio przygotować.

„Jako Stowarzyszenie TAK dla Edukacji chcemy stworzyć przestrzeń do rzeczowej i bezpiecznej debaty. Zapraszamy do wspólnej rozmowy, ponieważ wierzymy, że o systemie edukacji trzeba dyskutować otwarcie i wielogłosowo. Chcemy wspólnie z uczestnikami przeanalizować, jak planowane reformy wpłyną na rozwój uczniów oraz codzienną pracę dydaktyczną nauczycieli. Tylko w ten sposób możemy mądrze przygotować się na wyzwania, które w najbliższych latach czekają polską szkołę” - podkreśla Jan Paweł Grabowski.

Organizatorzy kierują zaproszenie do szerokiego grona odbiorców. W spotkaniu powinni wziąć udział przede wszystkim pracownicy systemu oświaty, dyrektorzy placówek, wychowawcy i pedagodzy szkolni. Wydarzenie jest również otwarte dla rodziców, którym zależy na świadomym monitorowaniu kierunków, w jakich zmierza współczesne szkolnictwo.

Konferencja odbędzie się na Stacji Dialog, zlokalizowanej na Wrocławskim Dworcu Głównym PKP. Organizatorzy przypominają, że wstęp jest wolny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

