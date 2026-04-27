„Co z tą szkołą?” - Stowarzyszenie TAK dla Edukacji zaprasza na debatę o przyszłości oświaty we Wrocławiu
Wrocław, 27 kwietnia 2026 r. - Już w najbliższą środę, 29 kwietnia o godzinie 17:00, na wrocławskiej Stacji Dialog odbędzie się konferencja „Co z tą szkołą?”. Wydarzenie organizowane w ramach ogólnopolskiego Terenowego Forum Oświatowego stanowi otwartą przestrzeń do merytorycznej dyskusji nad nadchodzącymi, systemowymi zmianami w polskiej edukacji. Wstęp na spotkanie jest bezpłatny.
2026-04-27, 18:54

Polska szkoła stoi w obliczu szeregu reform, które budzą ożywione dyskusje w środowisku oświatowym oraz wśród rodziców. Zmiany w podstawie programowej, wprowadzanie nowych przedmiotów i ewolucja modelu nauczania wymagają rzetelnej, eksperckiej analizy. Odpowiedzią na te potrzeby jest nadchodzące spotkanie praktyków i osób zaangażowanych w procesy kształcenia.

Podczas środowej konferencji prelegenci poruszą najbardziej palące i aktualne kwestie związane z systemem edukacji. Wśród omawianych tematów znajdzie się między innymi wdrożenie edukacji zdrowotnej, która ma stać się przedmiotem obowiązkowym od września 2026 roku, a także wyzwania i realia funkcjonowania tak zwanej edukacji włączającej. Eksperci przeanalizują również zapowiadane modyfikacje w kanonie lektur szkolnych oraz kontrowersyjne koncepcje łączenia przedmiotów przyrodniczych. Program spotkania przewiduje ponadto dyskusję o zjawisku psychologizacji szkoły i mechanizmach systemu kontroli rodzin z perspektywy instytucji oświatowych.

Do udziału w wydarzeniu zachęca Jan Paweł Grabowski, reprezentujący Stowarzyszenie TAK dla Edukacji. Jak zaznacza, polska szkoła znajduje się w kluczowym momencie transformacji, do którego należy się odpowiednio przygotować.

Jako Stowarzyszenie TAK dla Edukacji chcemy stworzyć przestrzeń do rzeczowej i bezpiecznej debaty. Zapraszamy do wspólnej rozmowy, ponieważ wierzymy, że o systemie edukacji trzeba dyskutować otwarcie i wielogłosowo. Chcemy wspólnie z uczestnikami przeanalizować, jak planowane reformy wpłyną na rozwój uczniów oraz codzienną pracę dydaktyczną nauczycieli. Tylko w ten sposób możemy mądrze przygotować się na wyzwania, które w najbliższych latach czekają polską szkołę” - podkreśla Jan Paweł Grabowski.

Organizatorzy kierują zaproszenie do szerokiego grona odbiorców. W spotkaniu powinni wziąć udział przede wszystkim pracownicy systemu oświaty, dyrektorzy placówek, wychowawcy i pedagodzy szkolni. Wydarzenie jest również otwarte dla rodziców, którym zależy na świadomym monitorowaniu kierunków, w jakich zmierza współczesne szkolnictwo.

Konferencja odbędzie się na Stacji Dialog, zlokalizowanej na Wrocławskim Dworcu Głównym PKP. Organizatorzy przypominają, że wstęp jest wolny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Kontakt dla mediów:

Stowarzyszenie "TAK dla Edukacji"

kontakt@takdlaedukacji.org

https://takdlaedukacji.org/

KONTAKT / AUTOR
Jan Paweł Grabowski
Wiceprezes Zarządu
Stowarzyszenie TAK dla Edukacji
ZAŁĄCZNIKI
tfo-plakat-wroclaw-2_page-0001.jpg
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Stowarzyszenie TAK dla Edukacji
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2026.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.