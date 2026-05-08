ZAPROSZENIE NA PIKIETĘ: Razem w obronie polskiej szkoły! Protest przed Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Szczegóły zgromadzenia:

Data: Środa, 13 maja 2026 r.

Godzina: 7:15 - 8:15 (protest poranny, przed rozpoczęciem lekcji i pracy)

Miejsce: Wjazd na parking przed Kuratorium Oświaty we Wrocławiu (Dolnośląski Urząd Wojewódzki)

Dlaczego protestujemy?

Celem naszego zgromadzenia jest głośne i wyraźne przekazanie sprzeciwu środowiska rodziców i nauczycieli wobec planowanych zmian programowych w szkołach, które MEN zamierza wprowadzić już od września 2026 roku. Nie możemy godzić się na reformy, które budzą nasz głęboki niepokój i są procedowane wbrew głosom osób na co dzień tworzących polską szkołę. Nasza obecność przed Kuratorium to sygnał ostrzegawczy i wezwanie do wysłuchania tych, których te zmiany dotkną najbardziej.

Kogo zapraszamy?

Do udziału w zgromadzeniu zapraszamy wszystkich, którym na sercu leży dobro polskiej edukacji. Bądźcie tam z nami:

Rodzice i opiekunowie - bo to Wy walczycie o jak najlepszą przyszłość dla swoich dzieci,

Nauczyciele - bo to Wy będziecie musieli mierzyć się z efektami tych decyzji w klasach,

Uczniowie - bo to w Was uderzają eksperymenty edukacyjne,

Wszyscy obywatele, którym zależy na sensownej i nowoczesnej szkole.

Pokażmy, że jesteśmy zjednoczeni. Wasza obecność ma ogromne znaczenie – nawet kilkanaście minut spędzonych z nami w drodze do pracy czy szkoły to niezwykle ważny głos w obronie edukacji!

Do zobaczenia w środę rano!

Jan Paweł Grabowski Stowarzyszenie „TAK dla edukacji”