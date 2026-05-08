ZAPROSZENIE NA PIKIETĘ: Razem w obronie polskiej szkoły! Protest przed Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Szczegóły zgromadzenia:
-
Data: Środa, 13 maja 2026 r.
-
Godzina: 7:15 - 8:15 (protest poranny, przed rozpoczęciem lekcji i pracy)
-
Miejsce: Wjazd na parking przed Kuratorium Oświaty we Wrocławiu (Dolnośląski Urząd Wojewódzki)
Dlaczego protestujemy?
Celem naszego zgromadzenia jest głośne i wyraźne przekazanie sprzeciwu środowiska rodziców i nauczycieli wobec planowanych zmian programowych w szkołach, które MEN zamierza wprowadzić już od września 2026 roku. Nie możemy godzić się na reformy, które budzą nasz głęboki niepokój i są procedowane wbrew głosom osób na co dzień tworzących polską szkołę. Nasza obecność przed Kuratorium to sygnał ostrzegawczy i wezwanie do wysłuchania tych, których te zmiany dotkną najbardziej.
Kogo zapraszamy?
Do udziału w zgromadzeniu zapraszamy wszystkich, którym na sercu leży dobro polskiej edukacji. Bądźcie tam z nami:
-
Rodzice i opiekunowie - bo to Wy walczycie o jak najlepszą przyszłość dla swoich dzieci,
-
Nauczyciele - bo to Wy będziecie musieli mierzyć się z efektami tych decyzji w klasach,
-
Uczniowie - bo to w Was uderzają eksperymenty edukacyjne,
-
Wszyscy obywatele, którym zależy na sensownej i nowoczesnej szkole.
Pokażmy, że jesteśmy zjednoczeni. Wasza obecność ma ogromne znaczenie – nawet kilkanaście minut spędzonych z nami w drodze do pracy czy szkoły to niezwykle ważny głos w obronie edukacji!
Do zobaczenia w środę rano!
Jan Paweł Grabowski Stowarzyszenie „TAK dla edukacji”