Słodki początek wakacji! Wzorowi uczniowie zjedzą darmowe lody w Trzebnicy i Obornikach Śląskich
Trzebnica – Wakacje tuż-tuż, a wraz z nimi czas na zasłużoną nagrodę za miesiące ciężkiej pracy! Stowarzyszenie TAK dla Edukacji, we współpracy z lokalnymi biznesami, zaprasza uczniów ze świadectwami z wyróżnieniem na darmowe lody. Oddolna inicjatywa spotkała się z tak pozytywnym odzewem, że w tym roku wykracza poza Trzebnicę i obejmie również Oborniki Śląskie.
2026-06-24, 11:51

Za uczniami kolejny rok szkolny pełen wyzwań, sprawdzianów i intensywnej nauki. Aby docenić ten trud, Stowarzyszenie TAK dla Edukacji przygotowało wyjątkową niespodziankę dla tych, którzy kończą edukację z tzw. „czerwonym paskiem”.

„Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice! Za Wami kolejny rok pełen wyzwań, klasówek i ciężkiej pracy. Jako Stowarzyszenie TAK dla Edukacji chcemy Wam z całego serca podziękować za ten wysiłek. Jesteśmy z Was ogromnie dumni! Razem z naszymi współorganizatorami chcemy nagrodzić Wasz trud na słodko” – mówi Jan Paweł Grabowski, z zarządu Stowarzyszenia.

Jak odebrać słodką nagrodę?

Zasady są bardzo proste. W dniu zakończenia roku szkolnego, w piątek 26 czerwca, wystarczy zabrać ze sobą swoje świadectwo z czerwonym paskiem, odwiedzić jedno ze współpracujących miejsc i odebrać darmową porcję pysznych lodów.

W akcji biorą udział najlepsze kawiarnie i lodziarnie z regionu.

W Trzebnicy na uczniów czekają:

  • Cukiernia BEZA – 1 gałka loda (zaprasza już od otwarcia do wyczerpania limitu 100 porcji)
  • Lodówka – lody naturalne – 1 gałka loda lub mała porcja lodów włoskich (od otwarcia lokalu do wyczerpania limitu 100 porcji)
  • Kawiarnia Markiza – 1 gałka loda (zapraszamy od godziny 14:00 do wyczerpania limitu 100 porcji)

W Obornikach Śląskich:

  • Lodziarnia BEZA – dzięki wspaniałej współpracy z przedsiębiorcami, akcja rozszerza się i na słodki poczęstunek mogą liczyć również uczniowie z Obornik Śląskich!

Siła lokalnej współpracy i wdzięczność dla partnerów

Jak podkreśla Jan Grabowski, ta oddolna akcja rośnie w siłę i jest możliwa wyłącznie dzięki zaangażowaniu lokalnych firm oraz partnerów społecznych. Współorganizatorami wydarzenia są Ruch Narodowy Trzebnica oraz Telewizja Wzgórz Trzebnickich.

Stowarzyszenie TAK dla Edukacji kieruje ogromne podziękowania do lokalnych biznesów, które zdecydowały się wesprzeć edukację i lokalną młodzież. Wśród hojnych sponsorów i partnerów wspierających inicjatywę znaleźli się:

  • Aktuariusz Jan Iwanik (aktuariusziwanik.pl)
  • Grabowscy Nieruchomości i Finanse (grabowscy.biz)
  • Pracownia pod Gruszą
  • Agencja Reklamowa Berry Fish
  • DAGMA Trzebnica – Eksperci od okien, drzwi i rolet od 1996 r.
  • Agencja reklamowa MK PROMO
  • Biuro Architektoniczne Katarzyna Podrygajło z Trzebnicy

Organizatorzy gorąco zachęcają mieszkańców do korzystania z usług powyższych firm, które udowadniają, że biznes może iść w parze ze wsparciem lokalnej społeczności.

Wszystkim Uczniom i Rodzicom życzymy bezpiecznych, słonecznych i pełnych odpoczynku wakacji. Ładujcie baterie!

 

KONTAKT / AUTOR
Jan Paweł Grabowski
Wiceprezes Zarządu
Stowarzyszenie TAK dla Edukacji
ZAŁĄCZNIKI
agencja-berry-fish.jpeg grabowscy-nieruchomosci-i-finanse.png pracownia-pod-grusza-trzebnica.jpg telewizja-wzgorz-trzebnickich.png cukiernia-i-kawiania-markiza-trzebnica.jpg lodziarnia-lodowka-trzebnica.jpg logo-mk-promo-poziome.jpg telewizja-wzgorz-trzebnickich.jpg aktuariusz-jan-iwanik.jpg image000000009.jpg cukiernia-beza-trzebnica.jpeg
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Stowarzyszenie TAK dla Edukacji
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2026.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.