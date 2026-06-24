Słodki początek wakacji! Wzorowi uczniowie zjedzą darmowe lody w Trzebnicy i Obornikach Śląskich

Za uczniami kolejny rok szkolny pełen wyzwań, sprawdzianów i intensywnej nauki. Aby docenić ten trud, Stowarzyszenie TAK dla Edukacji przygotowało wyjątkową niespodziankę dla tych, którzy kończą edukację z tzw. „czerwonym paskiem”.

„Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice! Za Wami kolejny rok pełen wyzwań, klasówek i ciężkiej pracy. Jako Stowarzyszenie TAK dla Edukacji chcemy Wam z całego serca podziękować za ten wysiłek. Jesteśmy z Was ogromnie dumni! Razem z naszymi współorganizatorami chcemy nagrodzić Wasz trud na słodko” – mówi Jan Paweł Grabowski, z zarządu Stowarzyszenia.

Jak odebrać słodką nagrodę?

Zasady są bardzo proste. W dniu zakończenia roku szkolnego, w piątek 26 czerwca, wystarczy zabrać ze sobą swoje świadectwo z czerwonym paskiem, odwiedzić jedno ze współpracujących miejsc i odebrać darmową porcję pysznych lodów.

W akcji biorą udział najlepsze kawiarnie i lodziarnie z regionu.

W Trzebnicy na uczniów czekają:

Cukiernia BEZA – 1 gałka loda (zaprasza już od otwarcia do wyczerpania limitu 100 porcji)

Lodówka – lody naturalne – 1 gałka loda lub mała porcja lodów włoskich (od otwarcia lokalu do wyczerpania limitu 100 porcji)

Kawiarnia Markiza – 1 gałka loda (zapraszamy od godziny 14:00 do wyczerpania limitu 100 porcji)

W Obornikach Śląskich:

Lodziarnia BEZA – dzięki wspaniałej współpracy z przedsiębiorcami, akcja rozszerza się i na słodki poczęstunek mogą liczyć również uczniowie z Obornik Śląskich!

Siła lokalnej współpracy i wdzięczność dla partnerów

Jak podkreśla Jan Grabowski, ta oddolna akcja rośnie w siłę i jest możliwa wyłącznie dzięki zaangażowaniu lokalnych firm oraz partnerów społecznych. Współorganizatorami wydarzenia są Ruch Narodowy Trzebnica oraz Telewizja Wzgórz Trzebnickich.

Stowarzyszenie TAK dla Edukacji kieruje ogromne podziękowania do lokalnych biznesów, które zdecydowały się wesprzeć edukację i lokalną młodzież. Wśród hojnych sponsorów i partnerów wspierających inicjatywę znaleźli się:

Aktuariusz Jan Iwanik (aktuariusziwanik.pl)

Grabowscy Nieruchomości i Finanse (grabowscy.biz)

Pracownia pod Gruszą

Agencja Reklamowa Berry Fish

DAGMA Trzebnica – Eksperci od okien, drzwi i rolet od 1996 r.

Agencja reklamowa MK PROMO

Biuro Architektoniczne Katarzyna Podrygajło z Trzebnicy

Organizatorzy gorąco zachęcają mieszkańców do korzystania z usług powyższych firm, które udowadniają, że biznes może iść w parze ze wsparciem lokalnej społeczności.

Wszystkim Uczniom i Rodzicom życzymy bezpiecznych, słonecznych i pełnych odpoczynku wakacji. Ładujcie baterie!